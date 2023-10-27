Захарова погрожує голові МЗС Литви кримінальною відповідальністю

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва може притягнути міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса до кримінальної відповідальності, повідомляє Європейська правда.

Заяву Захарової цитує пропагандистське агентство ТАСС.

Представниця російської дипломатії заявила, що на нещодавній зустрічі з російським бізнесменом Міхаїлом Ходорковським Ландсбергіс дозволив собі "прямий неприкритий заклик до насильницької зміни влади в Росії".

Тоді, згідно з повідомленням на сайті литовського МЗС, посадовець закликав до активної опозиції Владіміру Путіну "в самій Росії, яка не тільки хотіла б, а й домагалася б змін у російській політичній системі".

Ландсбергіс також згадав про те, що Росія, керована кремлівським режимом, залишається загрозою для всього світу, але не говорив нічого, пов'язаного саме із "насильницьким поваленням" влади в РФ.

"Ландсбергіс не вперше дозволяє собі озвучувати подібні екстремістські ідеї, і за це його вже внесено до списку осіб, яким заборонено в'їзд до нашої країни. Відповідно до російського законодавства, та й міжнародної практики за такі заяви йому загрожує кримінальна відповідальність, якщо він не знає", – вважає Захарова.

Вона не пояснила, як до кримінальної відповідальності в Росії вдасться притягнути людину, якій в’їзд до Росії заборонений.

Ландсбергіс не вперше жорстко висловлюється стосовно РФ. У жовтні після російського ракетного удару по селищу Гроза на Харківщині він назвав повномасштабну війну проти України геноцидальною.