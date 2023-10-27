Науседа не сумнівається, що в ЄС домовляться про фінансову підтримку України

Президент Литви Гітанас Науседа не сумнівається, що країни-члени Європейського Союзу домовляться про фінансову підтримку України, і що вона буде надана, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в ефірі LRT.

Науседа згадав про обговорення лідерами ЄС створення фонду підтримки України в розмірі 50 млрд євро і зазначив, що для Євросоюзу підтримка Києва залишається пріоритетом.

"І попри всі виклики на Близькому Сході, ми повинні шукати не тільки військову допомогу, а й допомогти Україні не розвалитися економічно, не розвалитися як державі, що неможливо без фінансових вливань", – підкреслив литовський президент.

За його словами, поки європейські лідери не дійшли згоди щодо того, звідки мають надійти гроші для створення фонду підтримки України.

Водночас Науседа не сумнівається, що Україна отримає підтримку з боку європейських країн після завершення дискусій про те, звідки брати фінансування для цього фонду.

"Дискусії триватимуть, насамперед щодо джерел і структури самого бюджету, але незалежно від того, як закінчаться дискусії, я вважаю, що немає жодних сумнівів у тому, що Україні буде надана фінансова підтримка", – наголосив він.

У четвер лідери Євросоюзу вперше обговорили прохання Єврокомісії до держав-членів надати додаткові 66 мільярдів євро до довгострокового бюджету на 2021-2027 роки. Із них 50 млрд євро хочуть виділити для України.

Водночас новий словацький прем'єр Роберт Фіцо виступив із застереженням щодо виділення подальшої фінансової допомоги Києву через корупцію в Україні.

Перед від’їздом на саміт ЄС Фіцо заявив, що не хоче підтримувати санкції проти Росії без оцінки їхнього впливу на окремі країни Євросоюзу, та що не збирається підтримувати допомогу Україні зброєю.