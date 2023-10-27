Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до перемир'я в Секторі Гази

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає до негайного перемир'я в зоні палестино-ізраїльського конфлікту. Це сталося на тлі "розширення" наземної операції ізраїльських військових у Секторі Гази, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють Times of Israel та Al Jazeera.

Генасамблея підтримала резолюцію Йорданії, яка закликає до гуманітарного перемир'я в палестинському анклаві.

Водночас члени ООН відкинули поправку, запропоновану Канадою та США, про те, щоб засудити в резолюції палестинське угруповання ХАМАС, яке контролює Сектор Гази і здійснило напад на Ізраїль 7 жовтня.

Посол Йорданії в ООН назвав поправку спробою "відбілити" ізраїльські "звірства" в Секторі Гази.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що ввечері 27 жовтня її наземні сили "розширять" свою активність у Секторі Гази. Ізраїльські військові вже посилили авіаудари в анклаві.

В МЗС Йорданії заявили, що Ізраїль розпочав наземну операцію у палестинському анклаві, що "обернеться гуманітарною катастрофою". Одразу кілька ізраїльських видань написали, що ЦАХАЛ зайшла до Сектору Гази.

В Армії оборони Ізраїлю заперечують, що ці дії є офіційним початком воєнної операції Ізраїлю. Високопосадовець США у розмові з ABC інтерпретував сьогоднішні дії Ізраїлю як "обмежене вторгнення".

Місцеві медіа повідомляють, що через масовані ізраїльські атаки в Секторі Гази паралізована система зв'язку та зафіксований масштабний збій у роботі інтернету.

В Ізраїлі, за даними влади, загинули понад 1400 людей, серед яких щонайменше 21 українець. Водночас посадовці частково визнаної Палестини заявляють про понад 7000 загиблих унаслідок ізраїльських ударів по Сектору Гази, зокрема там загинули щонайменше троє українців.