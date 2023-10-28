В МВС назвали кількість військових злочинів РФ проти України

Глава МВС України Ігор Клименко назвав кількість військових злочинів РФ проти України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє портал МВС України.

Під час консультаційної зустрічі глав МВС країн Балтії, Польщі, Угорщини, Фінляндії та Норвегії у Вільнюсі Ігор Клименко подякував міжнародним партнерам за допомогу у війні.

"Ваш внесок у захист незалежності та територіальної цілісності України неможливо переоцінити. Ви були серед тих, хто почав надавати нам допомогу у перші години після початку повномасштабного вторгнення росіян. За ці 20 місяців ми стали сильнішими, отримали багато нових знань, оволоділи невідомими раніше навичками " , - заявив Клименко.

Глава МВС сказав, що наразі слідчими зафіксовано понад 98 тисяч військових злочинів, скоєних армією Росії на території України. Також Національна поліція створила спецбазу "Військовий злочинець", куди вже внесено дані про 240 тисяч осіб, які беруть участь у війні проти України.

"Ми переконані, що кожна людина, яка чинила злочини проти українського народу, має понести справедливе покарання. І що в будь-якій демократичній країні цим військовим злочинцям не буде спокійного життя" , - наголосив Ігор Клименко.

Також сторони обговорили майбутні погрози з боку Росії щодо ударів по енергооб'єктах під час опалювального сезону. Ігор Клименко підкреслив, що українська влада готова до таких сценаріїв і робить все можливе, щоб ситуація з безпекою залишалася під контролем, а громадяни відчували себе в безпеці навіть під час можливих блекаутів.

"Наразі в Україні створено понад 13 тисяч Пунктів Незламності, де громадяни зможуть зарядити гаджети, зігрітися та отримати допомогу. Крім того, проводиться постійний моніторинг стану об'єктів цивільного захисту" , - повідомляє МВС.

Також Міністр розповів партнерам, що близько 30% території України потенційно небезпечні з погляду мінної безпеки. Адже гуманітарне розмінування можливе після завершення активних бойових дій. І після завершення війни саме МВС буде головним органом із питань розмінування.

"Вже обстежено понад 144 тисячі гектарів, але навіть після очищення території вона не є повністю безпечною. Ворог повторно обстрілює більшість деокупованих регіонів, таким чином вони знову стають небезпечними. Сподіваємось на подальшу підтримку та допомогу міжнародних партнерів з питань розмінування" , - сказав Клименко.

Незважаючи на війну, Міністерство внутрішніх справ уже розробляє механізми відновлення безпечного середовища в Україні після завершення бойових дій. Йдеться про низку законопроектів безпеки та заходів.

Ми активно розвиваємо мережу "Центрів безпеки", де базуються поліцейські, медики та рятувальники. Поки що їх 42, але ми збільшуватимемо їхню кількість, адже розуміємо, що після повної деокупації України перед нами постане чимало завдань та викликів.

За словами Ігоря Клименко, продовжується розвиток системи відеоспостереження та відеоаналітики. Як зазначив голова, міжнародний досвід свідчить, що збільшення систем відеоспостереження є ключовою складовою ефективного забезпечення безпеки суспільства.

"Ми робимо все можливе, щоб забезпечити безпеку громадян. І вдячні нашим стратегічним партнерам за те, що в такий нелегкий час ми не самі. Дякуємо за вашу рішучу та постійну підтримку та допомогу. Дякуємо Вам за вагомий внесок у Перемогу України та повернення безпеки та стабільності у всі європейські країни" , - закінчив виступ Ігор Клименко.

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