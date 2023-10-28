NYT: Ізраїльські війська та танки увійшли на територію Сектору Газа

Майор ЦАХАЛу заявив, що ізраїльські війська та танки увійшли на територію Сектору Газа, і перебувають там відучора, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє New York Times.

Військовий представник Нір Дінар заявив, що частина ізраїльських військ перетнула кордон і веде бойові дії всередині сектора Газа, але він відмовився повідомити, чи були ці дії початком повномасштабної наземної операції, яку Ізраїль планував розпочати останніми тижнями.

За його словами, протягом двох днів ізраїльські сили та танки робили невеликі вилазки до Гази.

“Наші війська та танки знаходяться всередині сектору Газа – вони стріляють та вони діють. Але наші війська та танки були і всередині Гази вчора”, - сказав майор Дінар.

Другий військовий чиновник контр-адмірал Даніель Хагарі заявив журналістам раніше в п'ятницю, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють" свою активність у секторі Газа, не надавши подробиць. Адмірал Хагарі також заявив, що військові літаки завдавали ударів по підземній "терористичній інфраструктурі".

Пізніше два американські неназвані джерела в Білому домі повідомили, що удари Ізраїлю по Сектору Газа виглядають як початок наземного наступу, але наголошують, що масштаб операції ще не зрозумілий.

Наземна операція Ізраїлю проти ХАМАС

Увечері 27 жовтня представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Сектор Газа. ЦАХАЛ почав завдавати ударів по Газі.

Пізніше з'ясувалося, що Ізраїль вирішив атакувати Сектор Газа через відмову ХАМАС відпустити всіх заручників. Переговори з бойовиками зайшли у глухий кут.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ООН ухвалила резолюцію про негайне припинення вогню в Секторі Газа.