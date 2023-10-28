ISW: Сили оборони просуваються на лівому березі Дніпра Херсонщини

За даними, зібраними експертами Інституту вивчення війни (ISW), українські оборонці продовжують просуватися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ISW.

Українські війська незначно просунулися на східному (лівому) березі Херсонської області та продовжили наступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області.

Геолокаційні дані, опубліковані 27 жовтня, вказують на те, що українські війська просунулися далі на південь під Антонівським мостом на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона і 4 км від річки Дніпро).

Раніше аналітики повідомляли, що українська диверсійно-розвідувальна група висадилась поблизу Підстепного (20 км на схід від Херсона та 3 км від Дніпра) і захопила ділянку дороги, що сполучає села Пойма, Козачі Лагері та Кринки.

Ключові висновки ISW за 27 жовтня: