Країни Латинської Америки ухвалили резолюцію із засудженням агресії РФ проти України
Вперше країни Латинської Америки засудили російську агресію проти України, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє портал Верховної Ради України.
Заступник Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк повідомила, що вперше в Латинській Америці є спільна позиція християнсько-демократичних партій із чітким засудженням російської агресії проти України.
У текст Декларації вдалося включити окремий пункт, де виражається солідарність з Україною, підтримка Формули миру Президента України та засуджується російська агресія проти нашої держави.
"Ми солідарні з народом України, який страждає на невиправдану, непровоковану російську агресію. Закликаємо всі країни Америки приєднатися до реалізації Формули світу для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного світу в Україні відповідно до Статуту ООН", - йдеться в тексті документа.
Це сталося вперше з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну. 34 партії із 21 держави Латинської Америки висловили підтримку Україні у війні проти Росії.
Позиція Латинської Америки у війні
Країни Латинської Америки підтримують як Україну, і Росію. До других належить Куба, Венесуела та Нікарагуа.
Президент України Володимир Зеленський у березні 2023 року з відеозв'язку поспілкувався з лідером Чилі Габріелем Боричем та обговорив можливість створення "більшої консолідації" латиноамериканської підтримки України.
Також у вересні 2023 року керівник офісу президента Андрій Єрмак провів відеоконференцію з низкою партій Латинської Америки щодо реалізації української Формули світу.