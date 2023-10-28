МВА: Ворог вдарив по центру Херсона з лівого берега, є руйнування
Вночі 28 жовтня в Херсоні пролунали вибухи, росіяни вдарили по місту з лівого берега, поранена жінка, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
"У Херсоні пролунали кілька вибухів! Ворог з лівого берега вдарив, зокрема, по центральній частині міста.
Є руйнування у приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється".
Оновлено: Пізніше Мрочко уточнив, що внаслідок обстрілу росіян у Корабельному районі виникли пожежі.
Є одна поранена – 80-річна жінка отримала травми голови та струс мозку.