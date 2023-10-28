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МВА: Ворог вдарив по центру Херсона з лівого берега, є руйнування

МВА: Ворог вдарив по центру Херсона з лівого берега, є руйнування
Фото: flickr

Вночі 28 жовтня в Херсоні пролунали вибухи, росіяни вдарили по місту з лівого берега, поранена жінка, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"У Херсоні пролунали кілька вибухів! Ворог з лівого берега вдарив, зокрема, по центральній частині міста.
Є руйнування у приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється".

Оновлено: Пізніше Мрочко уточнив, що внаслідок обстрілу росіян у Корабельному районі виникли пожежі.

Є одна поранена – 80-річна жінка отримала травми голови та струс мозку.

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