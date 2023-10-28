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Вночі над Дніпропетровською областю збили три російські "Іскандери"

Вночі над Дніпропетровською областю збили три російські "Іскандери"
Фото: Рixabay

Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровською областю 3 з 4 російських ракет "Іскандер", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Повітряні сили.

Крім того, двічі ворог бив по Марганецькій громаді Нікопольського району з важкої артилерії.

Випустив по тамтешніх селах півдесятка снарядів.

"Минулося без загиблих і постраждалих", – уточнив Лисак.

Оновлено: У ПС уточнили, що збиті ракети – це три з чотирьох "Іскандерів", запущених з окупованого Джанкоя у Криму.

Росіяни атакували Дніпропетровщину о 1 годині ночі 28 вересня.

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