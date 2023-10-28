ОВА: У Львівській та Рівненській областях знеструмлені населені пункти

Негода 28 жовтня знеструмила низку населених пунктів у Львівській та Рівненській областях. Без світла жителі понад сотні населених пунктів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль та глава Львівської ОВА Максим Козицький.

Через сильні дощі та пориви вітру у Львівській області знеструмлені 132 населені пункти (49 - повністю, 83 - частково). Енергетики вже працюють над відновленням світла.

У Рівненській області негода призвела до відключень близько 30 ліній електропередач. Найбільше постраждав Рівненський район. Також є знеструмлення у Дубенському та Сарненському районах.

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Нагадаємо, сьогодні частину північних, західних та східних областей накриють дощі. У решті регіонів без суттєвих опадів.

При цьому синоптики попереджають українців про шквали. Пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с, а на заході України аже до 30 м/с.