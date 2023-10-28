У Казахстані стався вибух у шахті: 21 загиблий, ще десятки під землею
У Казахстані в Карагандинській області стався вибух метану в шахті імені Костенка, щонайменше 21 загиблий, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба компанії АТ "АрселорМіттал Теміртау", яка володіє шахтою, "Медуза".
У компанії заявили, що в момент події в шахті перебували 252 шахтарі, 208 із них вивели на поверхню.
Загинула 21 людина, у шахті залишаються ще 23 гірники.
За даними компанії, у лаві стався вибух газометану.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду "припинити інвестиційне співробітництво", уже створено урядову комісію для розслідування вибуху.
Прокуратура країни також почала розслідування.