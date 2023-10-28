Міністри оборони України та США провели телефонну розмову: що обговорили

Міністри оборони України і США провели телефонну розмову, в якій йшлося про подальшу військову допомогу і підготовку наступної зустрічі формату "Рамштайн", а також актуальну ситуацію на фронті, повідомляє Європейська правда.

Про це сторони повідомили у своїх комюніке за підсумками розмови.

Речник Пентагону Пет Райдер зазначив, що у розмові Рустема Умєрова і Ллойда Остіна йшлося про поточну військову допомогу США для України на тлі російської агресії, плани щодо наступної зустрічі Контактної групи з оборони України та розвиток ситуації на фронті.

"Лідери домовилися і далі підтримувати тісний зв’язок", – додав речник.

В українському комюніке розповіли, що Умєров поділився з американським колегою актуальною інформацією з поля бою, у тому числі під Авдіївкою.

За його словами, російські втрати навколо Авдіївки вже досягли приблизно 4 тисяч військових.

Також Рустем Умєров подякував за продовження ефективної співпраці та постачання Україні артилерійських боєприпасів.

"Подальше постачання ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях", – зазначили у Міноборони України.

Попередня розмова міністрів відбулася минулої суботи, 21 жовтня.

Нагадаємо, 26 жовтня США оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів.