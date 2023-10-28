ЗМІ: Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін домовилися про зустріч

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін домовилися зустрітись на полях саміту Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці APEC, що проходитиме в листопаді у Сан-Франциско, повідомляє Європейська правда.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє AP.

Обізнаний з підготовкою зустрічі американський посадовець розповів журналістам, що сторони досягли "принципової згоди" провести зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна на полях саміту. Точний день зустрічі та деталі ще не погоджені.

Перед цим інформацію про ймовірність такої зустрічі опублікували The Washington Post.

Офіційно Пекін ще не підтверджував, що Сі Цзіньпін особисто поїде на саміт APEC у Сан-Франциско. Подія відбуватиметься з 11 до 17 листопада.

У п’ятницю 27 жовтня Байден прийняв міністра закордонних справ Китаю і голову канцелярії комісії Центрального комітету китайської Компартії у закордонних справах Вана Ї. Перед тим топ-дипломат Китаю зустрічався також із держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником з нацбезпеки Джейком Салліваном.

Ці зустрічі стали останніми у серії контактів на високому рівні між США і Китаєм у спробах стабілізувати непрості відносини між двома країнами – через питання Тайваню, агресивні дії Китаю на морі, інцидет зі збитою над територією США китайською повітряною кулею, побоювання щодо ролі Китаю у війні Росії проти України.