Єрмак: На Мальті розпочалася міжнародна зустріч щодо української Формули миру

На Мальті розпочалася зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру Президента Володимира Зеленського, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Понад 65 країн — Захід, Глобальний Південь. Дипломатичні зусилля України дають результати: міжнародна підтримка української Формули миру зростає. Велика кількість країн Глобального Півдня, які залучені до зустрічі, є підтвердженням цього. Це справді демонстрація того, що світ зацікавлений у справедливості та перемозі України" , — каже високопосадовець.

За словами Єрмака, російські фейки про втрату інтересу до України не справдилися. Над реалізацією Формули миру, запропонованої президентом Зеленським, з кожним місяцем працює все більше держав світу з усіх континентів.

"Зустріч на Мальті – це про конкретику. Будуть презентовані та обговорені конкретні плани реалізації 5 пунктів Формули миру: ядерна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку" , — уточнює голова ОПУ.

Як пояснює Андрій Єрмак, ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різник країн, а також експерти. Так Україна рухається до Глобального саміту миру лідерів держав.