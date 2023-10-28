Росіяни втратили під Авдіївкою вже 4 тисячі своїх вояків – Умєров

Вже чотири тисячі російських військових загинули за понад два тижні активних штурмів Авдіївки, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Умєров під час телефонної розмови із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Умєров повідомив американського колегу про втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно 4 тисячі солдатів.

Також міністр подякував США за постачання артилерійських боєприпасів.

Умєров наголосив, що подальше постачання ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях.

Довідково: Очевидно, йдеться про час від початку активного наступу росіян на Авдіївку, тобто, з 10 жовтня.