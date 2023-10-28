ЗМІ: У Стамбулі готують великий пропалестинський мітинг з виступом Ердогана

У Стамбулі в суботу має відбутися великий пропалестинський мітинг, на якому виступить з промовою президент Туреччини і можливо будуть присутні лідери деяких арабських держав, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Reuters.

Запланована на суботу демонстрація пройде у Стамбулі на території старого аеропорту ім. Ататюрка і може стати наймасовішою з початку ескалації на Близькому Сході.

Раніше цього тижня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив усіх громадян вийти на мітинг, а у його партії передбачають, що участь візьму близько мільйона людей.

Деякі турецькі ЗМІ повідомляли, що на мітинг запрошені декілька лідерів арабських держав.

Нагадаємо, Ердоган жорстко розкритикував Ізраїль за бомбардування сектора Гази і звинуватив у скоєнні воєнних злочинів. Одночасно він заявив, що вважає ХАМАС не терористичним угрупованням, а борцями "за захист своєї землі і свого народу".

У пропалестинській демонстрації 14 жовтня брав участь син Ердогана.

Раніше повідомляли, що Туреччина, яка історично мала контакти з ХАМАС, веде переговори, спрямовані на звільнення заручників, утримуваних бойовиками цього палестинського угруповання.