ISW: РФ кидає незахищену піхоту на "м'ясні штурми" Авдіївки

Росіяни в атаках під Авдіївкою використовують загони піхоти "Шторм-Z", які втрачають від 40 до 70 відсотків особового складу за лічені дні.﻿﻿ Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни, повідомляє Українська правда.

Експерти зазначають, що російські війська продовжують використовувати штурмові підрозділи "Штурм-Z", що складаються переважно із штафників, у лобових атаках, очолюваних піхотинцями.

Речник таврійського угруповання полковник Олександр Штупун заявив 30 жовтня, що російські війська готуються до проведення "м'ясних атак" (лобових атак піхоти – ред.) під Авдіївкою і тренують підрозділи "Штурм-Z" для майбутніх штурмів без спорядження і техніки.

Російський "воєнкор", який нібито перебуває на авдіївському напрямку, стверджував, що "м'ясні атаки" – це коли російська піхота атакує без артилерійської підтримки.

Він стверджував, що коли два російські полки проводять "м'ясні атаки" пліч-о-пліч, стик між зонами відповідальності обох полків залишається незахищеним і вразливим для українських контратак.

Інший російський "воєнкор" стверджував, що штурмові загони "Штурму-Z" на авдіївському напрямку і на південному фланзі Бахмута часто знищуються після кількох днів активних дій і в середньому втрачають від 40 до 70 відсотків особового складу.

Він критикував погану підготовку російських військових підрозділів "Штурму-Z " і небажання офіцерів враховувати пропозиції командирів "Штурму-Z" при призначенні їм бойових завдань.

За словами російського "воєнкора", підрозділи "Штурму-Z" часто вводяться в бій до проведення розвідки або встановлення зв'язку із сусідніми підрозділами і, як правило, намагаються евакуювати своїх поранених без артилерійського прикриття, що призводить до ще більших втрат.

Обидва "воєнкори" відзначили відсутність належної артилерійської підтримки російських атак і контратак.

Один з них заявив, що ці фактори призводять до того, що підрозділи "Штурму-Z" перетворюються на "сміття", так і не досягнувши значних результатів.

"Про неефективність підрозділів "Штурму-Z" неодноразово повідомляла ISW" , – додають експерти.

В огляді відзначають те, що українські війська здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута та на заході Запорізької області 30 жовтня.

Ключові висновки ISW за 30 жовтня