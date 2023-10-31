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Курс валют НБУ на 31 жовтня

Курс валют НБУ на 31 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 31 жовтня 2023 року

Курс долара порівняно з 30 жовтня знизився до рівня 36.37 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 38,56 за 1 євро.

Курс рубля впав на 1 коп. до 3.91 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів зріс до рівня 44,15 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 40:30 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 8 коп. до 8.65 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.365 900 --0.056
EUR Євро 38.562 400 +0.185
RUB Рубль 0.390 590 --0.001
GBP Фунт стерлінгів 44,150 000 +0.053
CHF Швейцарський франк 40.299 100 --0.08
PLN Польський злотий 8.653 000 +0.078

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