Курс валют НБУ на 31 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 31 жовтня 2023 року
Курс долара порівняно з 30 жовтня знизився до рівня 36.37 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 38,56 за 1 євро.
Курс рубля впав на 1 коп. до 3.91 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів зріс до рівня 44,15 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 40:30 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 8 коп. до 8.65 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.365 900
|EUR
|Євро
|38.562 400
|RUB
|Рубль
|0.390 590
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44,150 000
|CHF
|Швейцарський франк
|40.299 100
|PLN
|Польський злотий
|8.653 000