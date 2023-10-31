В Україні загинули 300 тисяч військових РФ з початку вторгнення – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила приблизно 300 810 своїх військових, зокрема 870 – за минулу добу. Також впродовж 30 жовтня ЗСУ знищили 21 танк, 25 артилерійських систем, 10 реактивних систем залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали: