Окупанти обстріляли ТЕС на Донеччині, люди без світла

Ввечері 30 жовтня російські війська обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні, один із населених пунктів у Донецькій області залишився без електрики, повідомляє Українська правда.

"Вчора ввечері Росія атакувала одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні. Внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання, через це без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. На щастя, обійшлося без постраждалих" , – йдеться в повідомленні ДТЕК.

Одразу після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали активну роботу з усунення наслідків. Станом на ранок 31 жовтня вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Донецькій області у понеділок ввечері ворог з артилерії обстріляв об’єкт енергетичної інфраструктури. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу.