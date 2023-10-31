Делегація Ізраїлю в Радбезі ООН одягнула "жовті зірки" на знак протесту

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан виступив на Раді Безпеки із жовтою нашивкою у вигляді зірки Давида. За його словами, це зроблено на знак протесту проти спроб ООН припинити військову операцію проти терористів ХАМАСу, повідомляє Ліга.net.

Ердан та інші члени делегації Ізраїлю одягли на засідання Ради Безпеки ООН жовті нашивки з написом "НІКОЛИ ЗНОВУ", які нагадують жовті зірки Давида, які мали носити на одязі євреї в Третьому Рейху.

"Сьогодні я сказав у Раді Безпеки, що носитиму жовту нашивку, щоб нагадати про ганьбу мовчання ООН про звірства, здійснені нацистами ХАМАС. Я ясно дав зрозуміти, що після Голокосту ми присягнули: НІКОЛИ ЗНОВУ. Припинення вогню не буде, і ми продовжуватимемо до повного знищення ХАМАС, щоб такі звірства ніколи більше не повторилися" , – заявив посол.

Як сказав Ердан, делегація Ізраїлю носитиме такі нашивки доти, доки Рада Безпеки ООН не засудить звірства ХАМАС і не вимагатиме негайного звільнення захоплених терористами заручників.

Він також заявив, що зіставлення кількості загиблих в Ізраїлі та секторі Гази "так само неприпустимо, як порівняння втрат нацистської Німеччини та Великої Британії у Другій світовій війні".

Заява Ердана послідувала за ухваленням 27 жовтня Генеральною Асамблеєю ООН резолюції із закликом до Ізраїлю припинити військові дії в секторі Гази і без жодного засудження терористів ХАМАС.