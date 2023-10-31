США не підтримують заклики до припинення вогню в Секторі Гази

Сполучені Штати не підтримують поточні заклики до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем та ХАМАС. Про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Європейська правда.

"Ми не віримо, що припинення вогню зараз є правильною відповіддю" , – сказав Кірбі.

"На цей момент ми не підтримуємо припинення вогню" , – додав він.

Кірбі зазначив, що натомість слід розглянути гуманітарні паузи для доставки допомоги в Газу.

За його словами, США впевнені у тому, що кількість вантажівок із гуманітарною допомогою, які потрапляють до Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах з Єгиптом, буде збільшено.

"На цьому першому етапі, про який ми говорили з ізраїльтянами, ми намагаємося підняти цю кількість приблизно до 100 на день" , – наголосив Кірбі. Напередодні через КПП пройшло близько 45 вантажівок.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу напередодні назвав заклики до припинення вогню "закликами до Ізраїлю здатися ХАМАС".

Ізраїль бомбардує сектор Гази після терактів ХАМАС 7 жовтня, під час яких загинули понад 1400 людей в Ізраїлі та 229 осіб було взято в заручники.

За даними міністерства охорони здоров'я ХАМАС, у Газі загинули понад 8300 людей з початку бомбардування Ізраїлем.