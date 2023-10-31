У РФ звинуватили Україну в "провокації з біозброєю"

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ Ігор Кирилов звинуватив СБУ та Нацполіцію України у так званій підготовці до "проведення провокацій із біологічною зброєю", повідомляє РБК-Україна.

За словами Кирилова, сценарій такої "провокації проти Росії" нібито відпрацювали на тренінгу у серпні-вересні у Львові.

"Задум" буцімто включає появу "інфекційного захворювання на вірус грипу птахів" на Миколаївщині, у якому далі "звинуватять Росію".

Окрім того, у РФ нафантазували, що провокацію готували за підтримки Великої Британії. Модератором заходу нібито була Філіпа Ленцос, член керівної ради з біобезпеки Британії. А участь у ньому "брали" співробітники СБУ та українські чиновники.