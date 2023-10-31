Міноборони виявило зловживань на понад 120 млн грн у "бойових" виплатах

Міністерство оборони в результаті вибіркової перевірки виявило зловживань на 123 млн грн із виплат військовослужбовцям, які не брали участі в бойових діях і не виконували бойових завдань, повідомляє Економічна правда.

"Служба внутрішнього аудиту Міноборони вибірково перевірила приблизно 40 військових частин та встановила, що більш як 123 млн грн додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували жодних бойових завдань" , - повідомляють в міністерстві.

Перевірки виявили, що командири деяких військових частин надто вільно тлумачили такі терміни, як "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання", і виплачували додаткову винагороду на власний розсуд.

У повідомленні наводять кілька прикладів таких зловживань.

Так, в одному з випадків перевіряльникам вдалося з'ясувати, що військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання на Київщині вже за кілька місяців після відступу росіян, виплатили щомісячну доплату в 100 тисяч. Загальна сума виплат за період із вересня до грудня 2022-го року становила 6,5 млн грн, хоча до переліку районів ведення бойових дій Київська область уже не належала.

З огляду на це Міністерство оборони пропонує "чітко й однозначно визначити терміни "участь у бойових діях" та "бойове (спеціальне) завдання".

Підкреслюється, що розмитість цих понять дозволяє платити 30 тисяч гривень премії тим, хто не виконує жодних бойових завдань (наприклад бухгалтерам, відділу кадрів тощо), зокрема й за межами зони бойових дій".