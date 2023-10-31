У Фонді держмайна пояснили, чому досі не отримали активи Дерипаски

Після стягнення активів російського олігарха Олега Дерипаски в дохід держави проходять певні процедури в Кабміні.﻿ Про це розповів голова ФДМУ Олександр Федоришин, повідомляє Економічна правда.

Миколаївський глиноземний завод та інші активи Олега Дерипаски були стягнуті в дохід держави пів року тому.

Затримку в їх передачі Фонду держмайна Федоришин пояснив тим. що кКоли актив стягується в дохід держави, то рішення ВАКС надсилається в Кабмін, а Кабмін робить розсилку всім зацікавленим державним органам для висловлення своєї позиції.

"Фонд висловив свою позицію, що він готовий взяти ці активи до сфери свого управління для подальшої приватизації. Усі інші органи також висловили свої позиції. Можливо, були виражені якісь зауваження чи застереження або могли надійти листи з боку правоохоронних органів. Це вимагало від уряду більшого часу, щоб дослідити певні обставини" , - зазначив він.

Зрештою, це питання не було вирішене до 22 вересня 2023 року, але з 22 вересня набули чинності зміни до закону, які передбачають, що тепер фонд автоматично приймає в управління конфісковані активи.

Ми звернулися до уряду з питанням щодо цих активів. Уже мали кілька зустрічей, де це обговорювали.

Попередньо домовилися, що буде висловлена позиція всіх зацікавлених осіб, зокрема, буде наданий відповідний висновок Мін'юсту. Виходячи із зібраних позицій, буде ухвалене рішення, як відбудеться передавання цих активів фонду", - додав очільник ФДМУ.

За його словами передача активів Дерипаски в управління Фонду держмайна має завершитись до кінця року.

"У нас не всі конфісковані активи. Держава конфіскує багато, загальна кількість стягнутого скоро становитиме близько півтори тисячі одиниць. Стягнуто чи передано в управління фонду 157 активів – близько 10%" , - додав він.

Крім цього, ще є енергетичний та оборонний сектори. З огляду на оборонні цілі уряд певні підприємства вирішує не приватизовувати, а передає в управління Міноборони.