У Парижі поліцейські стріляли в жінку, яка погрожувала підірвати себе

У вівторок поліція відкрила вогонь по жінці, яка нібито висловлювала погрози підірвати себе на залізничній станції у Парижі, повідомляє Європейська правда.

У результаті інциденту, що стався вранці 31 жовтня, станцію метро та приміську залізничну станцію Бібліотека Франсуа Міттерана на сході Парижа евакуювали.

Поліція відреагувала на інцидент після того, як очевидці повідомили екстреним службам, що жінка в одязі, який повністю закривав її обличчя, висловлювала погрози.

За повідомленням Le Figaro, жінка була одягнена в абаю – традиційну арабську жіночу сукню з рукавами, призначену для носіння в громадських місцях.

Незрозуміло, які погрози вона озвучила. За інформацією BFM TV, жінка пропагувала тероризм чи, ймовірно, погрожувала підірвати себе. Вибухівки при ній не знайшли. Le Figaro з посиланням на джерело в поліції стверджує, що жінка погрожувала "підірвати все" та ховала руки в одязі. Жінка нібито кричала "Аллах Акбар" і відмовилася показати свої руки.

Поліція повідомила, що поліцейські відкрили вогонь після того, як жінка не відреагувала на їхні попередження.

Поліція наразі не надає інформації про стан жінки, однак прокуратура заявила, що її життя поза небезпекою. Вона отримала поранення у зону живота.

Щоб переконатися, що на станції немає вибухівки, на місце відправили кінологів та бригади розмінування.