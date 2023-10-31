Європейські політики збираються до США в турне на підтримку України

Європейські політики мають намір відвідати США з метою посилення підтримки України – у відповідь на заклики деяких законодавців від Республіканської партії скоротити потік допомоги, військової техніки та фінансів до Києва. Про це пише Politico, повідомляє Європейська правда.

"Ми повинні знайти способи достукатися до [громадськості] по обидва боки Атлантики – не забувати, що є реальні виборці, які бачать свої проблеми певним чином" , – сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"У нас є план поїздок ... в окремі штати, зустрічей, наприклад, з компаніями, які продають обладнання, що фактично створює робочі місця в США. Більшість грошей, які були витрачені на Україну, фактично були витрачені в США" , – зазначив він.

Турне, під час яких країни Балтії та інші країни, що мають тісні зв'язки з Україною, висловляться на користь продовження підтримки, "може спрацювати досить добре, якщо позиція буде викладена не тільки американськими політиками, але й тими, хто залежить від цієї допомоги і від цього зовнішньополітичного курсу", пояснив Ландсбергіс.

Хоча Ландсбергіс не сказав, які ще країни можуть приєднатися до такої подорожі, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас розповіла, що її країна вже звертається до пересічних американців.

"Мій міністр закордонних справ був в Арканзасі, розмовляв з людьми і висловлював свої погляди, тож це те, що ми робимо постійно", – сказала вона.

У Вашингтоні зростає занепокоєння, що допомога Україні може стати жертвою глибоких політичних розбіжностей у США.

У відповідь на це президент США Джо Байден змінив свою позицію щодо війни, стверджуючи, що значна частина коштів, виділених на Україну, насправді залишається вдома – створюючи робочі місця та підтримуючи бізнес.

"Ви знаєте, як і під час Другої світової війни, сьогодні патріотично налаштовані американські робітники будують арсенал демократії і служать справі свободи" , – сказав він.

У Вашингтоні сенатори заявили, що роз'яснювальна робота з боку європейських лідерів може допомогти зміцнити підтримку Києва серед втомлених війною виборців.

"Я думаю, що, показуючи, що це не лише Україна і Росія, що це стосується інших країн Європи, що це стосується всіх нас, корисно, щоб лідери інших країн підкріплювали це" , – сказав сенатор Бен Кардін, демократ, який очолює Комітет у закордонних справах Сенату США.

Сенатор Ліндсі Грем, відомий республіканський прихильник допомоги Україні, також сказав Politico, що турне може бути "корисним для інших".