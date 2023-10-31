Ізраїльська армія веде бої з ХАМАСом у тунелях під Газою

Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проводять наземну операцію в Секторі Газа і вступили у бої з бойовиками ХАМАС у підземних тунелях, де було знищено військове обладнання противника, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За словами командувача Південного угруповання ізраїльських сил Ярона Фінкельмана, солдати якого проводять наземну операцію в Секторі Газа, армія "завдає ударів по ХАМАСу та терористичним організаціям" на території анклаву.

"Наші воїни в цей час мужньо і відважно б'ються на полі бою. Проходять також запеклі бої, в яких знищуються терористи, ведуться бої віч-на-віч і робляться спроби контакту" , - сказав він.

Представник ЦАХАЛ зазначив, що солдати боротимуться у провулках, у тунелях - "там, де це необхідно".

В ізраїльських Силах оборони заявили, що у цих тунелях було ліквідовано військове обладнання бойовиків.

Також у ЦАХАЛ повідомили про ураження 300 об'єктів організації ХАМАС протягом минулої доби.

Що відомо про тунелі під Газою

Ізраїльські військові називають тунелі, побудовані ХАМАС за останні близько 15 років - "метро Гази". Вони є великим лабіринтом, який використовується для зберігання ракет і схованок з боєприпасами, а також дає можливість бойовикам пересуватися непомітно.

Раніше повідомлялося, що бойовики угруповання ХАМАС під час планування масштабного вторгнення до Ізраїлю тривалий час використовували телефонні лінії, прокладені в тунелях під Сектором Газа. Агентство CNN писало з посиланням на джерела, що це тривало протягом двох років.

Телефонні лінії в тунелях під Газою дозволяли членам ХАМАС таємно спілкуватися один з одним, не даючи можливості їх відслідковувати ізраїльській розвідці. З цією метою бойовики уникали використання комп'ютерів та мобільних телефонів протягом 2 років.

Як нещодавно заявила посол Ізраїлю у Великій Британії Ципі Хотовелі, для спорудження серії цих підземних тунелів організація ХАМАС використала кошти, які надходили на гуманітарну допомогу жителям Сектору Газа.