У ОП відреагували на статтю про "розлюченого та самотнього" Зеленського

В Офісі президента України вважають "субʼєктивною точкою зору конкретного журналіста" колонку авторства Саймона Шустера в американському виданні Time, яка спричинила бурхливе обговорення в Україні. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Радіо Свобода.

"Не забуваймо, що це субʼєктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається. Друге, я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела постійно. Тому що коли я з кимось розмовляю від імені Офісу президента, то я обов’язково кажу, що це я говорю... Подекуди ці анонімні джерела – це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд перебувають, і вони хочуть збільшити свою вагу і свої бачення видають за аксіоматичні знання" , – відзначив Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, він не вважає, що "є якесь розлючення чи вважаємо ми наших партнерів зрадниками".

"Є обʼєктивні речі, про які треба говорити. Ми про них вже, до речі, говорили неодноразово… Тому треба все ж таки збільшити швидкість постачання тієї чи іншої техніки в Україні чи більше докладатись, скажімо, до того, щоб Україна мала всі ресурси для справедливої фіналізації цієї війни. Отут є трошки нерозуміння, чому повільно ми це робимо" , – додав Михайло Подоляк.

"Безумовно, що президент жорстко ставиться до того, що ми 600 днів воюємо. І ви самі розумієте, що перебувати практично 2 роки у стані війни – це достатньо складно. І підтримувати величезний інтерес до України. Давайте нагадаємо, на початку 3 місяці яка шалена була увага до того, що відбувається в Україні. Але сьогодні після 600 днів ми бачимо, що є багато інших точок, на які звертають увагу глобальні політики. І це трошки не може не викликати певні реакції негативного плану.

Але знову ж – це об’єктивний процес. З цим треба просто працювати. І тому казати, що президент розлючений. Так, президент хоче більше ефективних комунікацій, більш ефективного виконання функціональних обов’язків, більш чіткого розуміння того, яка стратегія у нас і як вона реалізовується. І принаймні, щоб заявлені наміри реалізовувались хоча б на 70-80%. Тому, безумовно, є певна психологічна втома. Не в президента, я маю на увазі. А в цілому, якщо ми говоримо про обставини того, що сьогодні відбувається в Україні. І, з точки зору відносин з нашими партнерами, хотілось би більш чіткої фіксації, конкретики, розуміння. Ми вам даємо це, ви маєте разом із нами дійти до такого-то фіналу" , – каже Подоляк.

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