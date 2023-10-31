Ціни на газ у Європі знижуються через теплу погоду – Bloomberg

Тепла погода та високі запаси газу Європі призвели до зниження європейських цін на газ на початку поточного тижня, попри те, що трейдери також припускають потенційний вплив та розширення війни на Близькому Сході.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Так, ескалація конфлікту після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня призвела до кількох тижнів різких коливань добової торгівлі, коли ціни на газ зросли приблизно на 20%.

Проте зрештою тепла погода призвела до того, що ф'ючерси на поставку в грудні на торгах 30 жовтня впали на 4,9%.

За словами синоптика Maxar Technologies Inc., очікується, що не по сезону тепла погода триватиме на більшій частині континентальної Європи навіть у перший тиждень листопада. У результаті опалювальний сезон у регіоні може розпочатися повільно, що призведе до зниження споживання газу.

Крім того, ситуацію додатково стабілізували запасу газу в Європі.

"Постачання енергії в Європі відбувється на набагато більш стабільній основі, ніж це було на піку тогорічної енергетичної кризи. Сховища на континенті майже заповнені, а споживання все ще нижче середнього історичного рівня" , - пише Bloomberg.

Водночас трейдери уважно стежать за ознаками того, що війна на Близькому Сході може вплинути на потік палива до Європи через Ормузьку протоку, життєво важливий водний шлях для транспортування сирої нафти та СПГ.