У МЗС України підтвердили загибель 25 українців в Ізраїлі та Газі
Посол Держави Ізраїль Міхаель Бродський повідомив про загибель 25 українців в його країні, Міністерство закордонних справ України підтверджує загибель 21 громадянина в Ізраїлі і чотирьох – у секторі Гази, повідомляє Укрінформ.
"З-поміж загиблих нам відомо про 25 громадян України, які загинули в результаті нападу терористів", – поінформував Бродський.
Він зауважив, що більшість із них мали подвійне громадянство, і їхні сімʼї знаходилися в Ізраїлі. Також, за даними посла, з приводу двох загиблих громадян зверталися, щоб поховати в Україні. Більшість буде похована в Ізраїлі, тому що там живуть їхні сімʼї, додав він.
Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі Укрінформу повідомив, що українська сторона підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця.
"МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. Одна людина вважається зниклою безвісти. У секторі Гази — четверо загиблих, серед яких троє дітей, і шестеро поранених", – зазначив речник.