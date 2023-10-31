У МЗС України підтвердили загибель 25 українців в Ізраїлі та Газі

Посол Держави Ізраїль Міхаель Бродський повідомив про загибель 25 українців в його країні, Міністерство закордонних справ України підтверджує загибель 21 громадянина в Ізраїлі і чотирьох – у секторі Гази, повідомляє Укрінформ.

"З-поміж загиблих нам відомо про 25 громадян України, які загинули в результаті нападу терористів" , – поінформував Бродський.

Він зауважив, що більшість із них мали подвійне громадянство, і їхні сімʼї знаходилися в Ізраїлі. Також, за даними посла, з приводу двох загиблих громадян зверталися, щоб поховати в Україні. Більшість буде похована в Ізраїлі, тому що там живуть їхні сімʼї, додав він.

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі Укрінформу повідомив, що українська сторона підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця.