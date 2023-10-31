"Зерновий коридор", фронт, зброя: президент провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили безпеку в Чорному морі, зокрема роботу "зернового коридору" та ситуацію на Одещині, стан справ на фронті та нарощування виробництва вітчизняної зброї.

Про це йдеться﻿ в Telegram-каналі Зеленського.

Ставку він назвав "важкою" і "тривалою".

Обговорювали роботу "зернового коридору", зокрема боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Також йшлося про "зниження спроможностей ворожого флоту". Доповідали командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа, начальника ГУР МО Буданов, голови СБУ Малюк.

Про захист людей, енергооб'єктів, портової інфраструктури та посилення системи ППО доповідав командувач Повітряних сил Олещук. Йшлося також про посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах.

"Ситуація на фронті: Куп’янськ, Авдіївка, Херсон. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля" , – йдеться в повідомленні.

Серед іншого, на Ставці обговорювали нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту, а також графіки постачання від партнерів. Доповідали міністр оборони Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Камишін.