ООН назвала удар по Грозі "порушенням міжнародного гуманітарного права"

Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй в Україні оприлюднила доповідь про російський ракетний удар по селу Гроза на Харківщині, де 5 жовтня загинули 59 людей, які прийшли на похорон, повідомляє Радіо Свобода.

У доповіді місія ООН заявила, що в неї є "достатні підстави" вважати, що Росія завдала смертоносного ракетного удару по селу Гроза, і хоча РФ не визнала прямо відповідальність за цей напад, постійний представник Росії у Раді безпеки ООН описав поминальний захід у Грозі як законну військову ціль – "твердження, яке суперечить інформації, зібраній та перевіреній ММПЛУ (Моніторинговою місією з прав людини в Україні, - ред)".

"У новій доповіді, опублікованій сьогодні МППЛУ, зроблено висновок, що Росія або не вжила всіх практично можливих заходів, щоб пересвідчитися в тому, що запланований об’єкт нападу є військовою ціллю, а не цивільними особами чи цивільними об’єктами, або навмисно спрямувала напад на цивільних осіб або цивільний об’єкт, що у будь-якому разі є порушенням міжнародного гуманітарного права" , – йдеться в повідомленні.

Як заявила Даніель Белль, голова Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні, напад на кафе у Грозі, який забрав життя 36 жінок, 22 чоловіків і 8-річного хлопчика, є одним із найбільших за кількістю вбитих із початку повномасштабного збройного нападу Російської Федерації на Україну в лютому 2022 року.

"Він слугує переконливим нагадуванням про наслідки війни в Україні для людей і підкреслює необхідність притягнення винних до відповідальності" , – сказала вона.

У доповіді вказано, що масштабні пошкодження і рештки зброї, знайдені на місці інциденту, вказують на те, що ймовірною причиною вибуху була російська ракета "Іскандер".

"Ця високоточна керована балістична ракета малої дальності поцілила у єдине в селі кафе приблизно за 20-25 хвилин після того, як 63 місцеві мешканці зібралися там, щоб ушанувати пам’ять перепохованого у Грозі українського військовослужбовця, який загинув на війні раніше" , – йдеться в повідомленні.

За словами спостерігачів ООН з прав людини, вони задокументували, що всі жертви були цивільними особами і що на поминальному обіді в кафе чи поблизу нього не було жодного військового персоналу чи будь-якої іншої законної військової цілі.

У доповіді ООН закликає Росію визнати відповідальність за жертви серед цивільного населення внаслідок нападу, провести повне і прозоре розслідування нападу, щоб притягнути винних до відповідальності й запобігти повторенню подібних нападів у майбутньому, а також забезпечити доступ до засобів правового захисту, включаючи відшкодування прямим і непрямим жертвам.

5 жовтня російські військові обстріляли село Гроза на Харківщині. За даними місцевої влади, війська РФ вдарили у сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

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