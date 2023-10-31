ДПСУ: щодня близько 100 людей отримують відмову у виїзді з України

Відмову в перетині державного кордону на виїзд з України щодня отримують приблизно 100 громадян.﻿ Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Загалом в середньому близько 100 осіб у день отримують відмову, бо вони не мають достатньо документів і не підпадають під ті умови перетину державного кордону України" , – сказав речник.

Крім цього, за даними ДПСУ, на кордоні щодня виявляють від п'яти до десяти людей, які намагаються використати підроблені документи для виїзду за кордон.

Демченко нагадав, що за це передбачена кримінальна відповідальність.

Якщо говорити про загальну кількість порушників, які намагалися використати фальшиві документи, то таких за час дії воєнного стану загалом в пунктах пропуску було виявлено понад 7 тисяч осіб, додав офіцер.