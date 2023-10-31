ЄС виділить 335 млн євро на відбудову України – Шмигаль

Єврокомісія виділить Україні 335 млн євро допомоги на відбудову інфраструктури.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"У напрямку відновлення нам активно допомагають наші партнери.Зокрема, сьогодні затверджуємо угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ". Після її підписання Єврокомісія виділить 335 млн євро допомоги" , - сказав Шмигаль.

За його словами, кошти виділять на:

відбудову інфраструктури, зокрема енергетики;

допомогу бізнесу;

антикорупційні заходи;

захист довкілля;

цифровізацію.

Мінімальні потреби на відбудову України оцінюються у 411 млрд доларів. Ця цифра охоплює період з 24 лютого 2022 по 24 лютого 2023 року і лише підконтрольні Україні території.