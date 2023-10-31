ЄС виділить 335 млн євро на відбудову України – Шмигаль
Єврокомісія виділить Україні 335 млн євро допомоги на відбудову інфраструктури. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"У напрямку відновлення нам активно допомагають наші партнери.Зокрема, сьогодні затверджуємо угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ". Після її підписання Єврокомісія виділить 335 млн євро допомоги", - сказав Шмигаль.
За його словами, кошти виділять на:
- відбудову інфраструктури, зокрема енергетики;
- допомогу бізнесу;
- антикорупційні заходи;
- захист довкілля;
- цифровізацію.
Мінімальні потреби на відбудову України оцінюються у 411 млрд доларів. Ця цифра охоплює період з 24 лютого 2022 по 24 лютого 2023 року і лише підконтрольні Україні території.