Кулеба: У Палаті представників США є голоси за допомогу Україні

Попри величезне політичне протистояння, є всі підстави вважати, що в Палаті представників США буде вдосталь голосів за закон, який надасть Україні додаткову підтримку. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Головне – це результат: є голоси за закон чи немає. Наразі ми маємо підстави вважати, що голоси за закон, який надасть Україні додатковий обсяг підтримки в Палаті представників США, є. Водночас там є величезне політичне протистояння. І буде гріх деяким політичним гравцям в Америці не скористатися в своїх інтересах питанням цього законопроєкту" , – зазначив глава української дипломатії.

Кулеба прогнозує, що найближчим часом найімовірніше лунатимуть заяви, які дратуватимуть і створюватимуть панічні настрої, що "все пропало", але “це - політика”.

"У політиці багато що тримається на заявах, але, зрештою, значення має, як казав Лобановський, "результат на табло" , – переконаний міністр.

Глава МЗС України також запевнив, що дипломатична команда України зараз працює над тим, щоб результат голосування в Конгресі США для був позитивним, і закликав не реагувати на будь-які провокативні заяви, коментарі та "вірити в україно-американські відносини і в ту славнозвісну двопартійну підтримку, якою Україна користується в США".