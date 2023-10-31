У Кремлі скоротили карантин для зустрічі з Путіним – ЗМІ

Умови обов'язкового карантину, який із початку пандемії ввели у Кремлі для доступу до президента країни-агресора РФ Володимира Путіна, пом'якшили﻿. Про це пише журналістський проєкт "Пояснительная записка" з посиланням на двох людей, які нещодавно брали участь у зустрічах з президентом РФ, повідомляє Ділова столиця.

За їхніми словами, тепер, щоб зустрітися з Путіним, потрібно провести в ізоляції п'ять днів. Карантину з тестуванням потрібно дотримуватися, якщо заплановано особисту зустріч із Путіним або очікують, що людина контактуватиме з ним на близькій відстані, наприклад, сидітиме тривалий час поряд або тиснутиме руку, зазначило одне з джерел.

Однак якщо людина не підходитиме до Путіна ближче, ніж на три – п'ять метрів, то можна не сидіти на карантині, а обмежитися тестами, розповів він.

Пом'якшення кремлівського карантину може бути пов'язане з президентською кампанією Путіна, вважають джерела.

"Зараз усе стало гнучкішим, вирішується за ситуацією" , – сказав один із людей, які нещодавно зустрічалися з Путіним.

Усі публічні наради Путіна, як і раніше, проводять через відеозв'язок, зазначають у публікації. На публічних заходах збільшують відстань між сценою й рядами крісел, де сидять учасники. 30 жовтня під час зустрічі з членами Ради безпеки уряду Путін сидів за кілька метрів від інших учасників.