Материнська компанія "Київстару" оскаржує у суді арешт актвів

Єдиний акціонер компанії "Київстар" - глобальний цифровий оператор VEON оскаржує в суді арешт корпоративних прав "Київстару". Про це заявили у компанії, повідомляє Економічна правда.

31 жовтня VEON Ltd подав клопотання до суду.

VEON ltd зазначає, що є єдиним власником корпоративних прав у "Київстар". Тому повний або частковий арешт корпоративних прав українського телеком оператора порушує права як VEON, так і його міжнародних інвесторів.

У своїх поданнях до суду VEON стверджує, що підсанкційні особи (громадяни Росії, олігархи Міхаіл Фрідман, Пьотр Авен та Андрєй Косогов, - ред.) проти яких були спрямовані обмежувальні заходи, не володіють акціями VEON або "Київстар".

А отже, вони не можуть здійснювати будь-які права щодо VEON або "Київстар", не є членами або учасниками будь-яких органів управління компанією, включаючи правління, не мають можливості контролювати або впливати на рішення, прийняті VEON або "Київстар" і не отримують вигоди від VEON або будь-якої з його операційних компаній.

"Як ми обіцяли нашим інвесторам, VEON робить всі необхідні кроки для захисту прав нашої дочірньої компанії "Київстар" і наших міжнародних інвесторів. Бездоганний послужний список VEON і Київстар у наданні послуг в Україні, діалог, який ми встановили минулого тижня в Україні під час візиту нашої делегації й стабільна доступність механізмів та процедур оскарження дають мені впевненість у тому, що ми досягнемо нашої мети, захищаючи наші права" , - сказав генеральний директор VEON Group Каан Терзіоглу.

Водночас станом на час публікації ні VEON, ні "Київстар" офіційно не були вручені рішення суду про накладення арешту на корпоративні права в "Київстар".