Кабмін пропонує змінити правила набуття статусу закордонного українця

Кабмін схвалив проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про закордонних українців". Це зроблено для посилення безпеки при розгляді надання даного статусу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, пропонується внести зміни до умов та порядку надання статусу закордонного українця. Зокрема, пропонується, щоб Національна комісія з питань закордонних українців мала право звертатися до Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та центрального органу виконавчої влади України.

Це необхідно для отримання інформації щодо наявності чи відсутності вчинених заявником дій, які суперечать національній безпеці та національним інтересам України.

Законопроект також пропонує призупинити розгляд Національною комісією з питань закордонних українців заяв громадян Росії та Білорусі про надання статусу закордонного українця на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування та розширити перелік підстав для відмови у наданні статусу закордонного українця.

Що таке "статус закордонного українця?"

Закордонний українець - це особа, яка являється громадянином іншої держави або особою без громадянства, але при цьому також має українське етнічне походження або є походженням з України.

Рішення про надання, відмову або припинення даного статусу приймає Національна комісія з питань закордонних українців, яка створюється при Кабінеті Міністрів України. У разі позитивного рішення особі видається посвідчення встановленого зразка.

Посвідчення є документом, який засвідчує цей статус, але не замінює паспорт. Посвідчення закордонного українця видається на 10 років з подальшою його перереєстрацією.

Наявність статусу закордонного українця надає такі переваги:

можливість здобуття вищої освіти коштом державного бюджету України в межах установлених квот на навчання;

право на безкоштовне оформлення багаторазової візи для відвідання України без надання відповідного запрошення терміном дії на 5 років (для громадян держав, з якими Україна має візовий режим);

можливість іммігрувати в Україну для постійного проживання за умови отримання в установленому законом порядку дозволу на імміграцію для постійного проживання поза межами квот на імміграцію.

Множинне громадянство в Україні

Зазначимо, що множинне громадянство - це статус громадянства, при якому особа послідовно визнається громадянином (громадянкою) двох чи більше країн за законами цих країн.

Втім, Конституція України (стаття 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство.

Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україні розглядали можливість на законодавчому рівні врегулювати питання множинного громадянства.

У грудні 2021 року президент Володимир Зеленський вносив у Верховну раду законопроєкт про множинне громадянство, але документ так і не встигли розглянути.

При цьому влітку минулого року в Міністерстві внутрішніх справ заявляли, що ідея множинного громадянства в Україні на тлі війни не зникла. І нібито було напрацьовано низку механізмів, за якими б регулювалася б його дія.

В МВС зазначали, що "президент надає пріоритетного значення реалізації цієї ініціативи, на яку очікують мільйони українців".