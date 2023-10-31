Україна в жовтні залучила від партнерів 2,8 млрд доларів бюджетної підтримки

У жовтні державний бюджет України отримав близько 2,8 мільярда доларів зовнішнього фінансування, з них понад 40% - грантові кошти, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Донорами України в жовтні були:

ЄС – 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);

США – 1,15 млрд доларів (грант).

Так, грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги.

Кошти від ЄС надійшли як дев’ятий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД становить 18 млрд євро, із яких Україна отримала вже 15 млрд євро.

Грант від США – частини п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Цьогоріч Україна отримала вже 10,9 млрд доларів грантового фінансування від Сполучених Штатів.

"Міжнародне фінансування спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я", - наголосили в Мінфіні.

Загалом за 10 місяців року Мінфін залучив близько 35,4 млрд дол зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.