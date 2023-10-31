В Ізюмі затримали власницю салону краси, яка дізнавала у відвідувачів позиції ЗСУ

У звільненій частині Харківської області Служба безпеки України викрила власницю салону краси, яку підозрюють у зборі розвідданих про місця базування й переміщення сил оборони в районі деокупованого Ізюма, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram.

"Найбільше ворога цікавили наявність і періодичність руху військових ешелонів із бронетехнікою й важкою артилерією ЗСУ в напрямку передової. За даними слідства, інформаторкою російських загарбників виявилася власниця місцевого салону краси. Для збору розвідданих фігурантка "втемну" використовувала своїх клієнтів, у яких випитувала "потрібні" відомості під час надання косметологічних послуг і побутових розмов" , – ідеться в повідомленні.

За даними спецслужби, зібрану інформацію підозрювана передавала у ФСБ РФ через "зв'язкову" із країни-агресора. Нею виявилася її знайома, яка після захоплення району погодилася на співпрацю з окупантами й обійняла "посаду" в незаконних органах влади, створених на тимчасово захопленій території.

"Утім, після звільнення райцентру колаборантка втекла до Бєлгорода, звідки дистанційно залучила свою подругу до співробітництва на користь російської спецслужби. Раніше слідчі Служби безпеки повідомили "зв'язковій" із ФСБ про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)" , – зазначили в СБУ.

Співробітники Служби безпеки затримали власницю салону краси й повідомили її про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух і розташування підрозділів ЗСУ). Фігурантка перебуває під вартою, їй загрожує до восьми років ув'язнення.