Єменські бойовики заявили, що вдарили по Ізраїлю ракетами та безпілотниками

Єменські бойовики-хусити взяли на себе відповідальність за запуск безпілотників, крилатих та балістичних ракет по ізраїльському місту Ейлат на півдні країни, повідомляє Українська правда.

Про це пише The Times of Israel.

Представник хуситів Яхья Сарі заявив, що бойовики здійснили атаку "через почуття релігійної, моральної, гуманітарної та національної відповідальності" перед жителями Гази, а також "перед обличчям слабкості арабського світу та змови деяких арабських країн з Ізраїлем".

За його словами, атака була викликана "вимогами єменського народу".

Це була третя атака проти Ізраїлю з початку війни. Також Яхья Сарі пообіцяв, що бойовики завдаватимуть подальших ударів по Ізраїлю за допомогою ракет і безпілотників.

За даними видання, запущені ракети та безпілотники були збиті і перехоплені системою протиповітряної оборони та літаками.

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