Кулеба пояснив, чому Україні важливо посилити ППО перед зимовими обстрілами
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що вартість ракети протиповітряної оборони – в рази менша, аніж ремонту наслідків влучання в енергетичну інфраструктуру, тому вигідніше одразу інвестувати у протиповітряну оборону, повідомляє Європейська правда.
Коротку заяву він опублікував у своєму Twitter (X).
Кулеба опублікував інфографіку з "простою арифметикою" щодо підтримки України, де йдеться, що вартість однієї ракети для Patriot – близько 4 млн доларів США, тоді як відновлення пошкодженої електростанції буде коштувати близько 19 млн.
"Саме тому є сенс максимально посилювати українську ППО зараз – щоби заощадити наші ресурси у майбутньому. А людські життя, врятовані завдяки ППО – безцінні", – зазначив міністр закордонних справ.
Як відомо, ППО була однією з ключових тем жовтневої зустрічі формату "Рамштайн", після того президент України піднімав питання посилення протиповітряної оборони у розмовах з багатьма лідерами.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ключовим елементом "зимового" пакету допомоги для України будуть засоби протиповітряної оборони.
До останньої партії військової допомоги від Німеччини увійшла ще одна система ППО IRIS-T.