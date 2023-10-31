Данілов відреагував на скандальну статтю в Time про Зеленського

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, автор нашумілої статті в журналі Time не володіє справжньою інформацією, повʼязаною з проведеннями Ставки або засідань військового кабінету, а відповідні органи мають з’ясувати, які саме люди з оточення президента Зеленського не вірять у перемогу України у війні, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Данілов в ефірі УП live.

За словами секретаря РНБО, "нічого подібного описаного в статті, в коридорах влади не відбувається", зокрема засідання Ставки верховного головнокомандувача не проходять так, як описано в матеріалі.

"Відносно того, що він (президент –ред.) з військової кімнати виходить-заходить. Це якась нісенітниця від людини, яка незрозуміло про що волає…

Засідання Ставки верховного головнокомандувача, засідання військових кабінетів у форматі ставки відбуваються постійно. Сьогодні відбулося 114-те засідання Ставки. На кожному засіданні Ставки президент приділяє максимальну увагу проблемам безпосередньо з фронту, тому що там беруть участь всі представники вищого військового керівництва. Розповідати, що там поспіхом хтось прийшов-пішов, це дивні речі.

По-друге я не розумію, звідки автор бере оці речі. У мене оця анонімність (джерел видання в ОП –ред.) викликає багато питань. Якщо в тебе є якась позиція, якщо ти вважаєш, що наша країна не може здобути перемогу, то ти не маєш права знаходитися біля нашого президента…

Ця анонімна підкилимність робить величезну шкоду перш за все нашій країні…

Я думаю, що наші органи мають дати відповідь, що ж це за аноніми, які не вірять в нашу перемогу, а перебувають поруч із президентом".

За словами Данілова, зокрема стосовно втрат України у війні, автор статті користується російськими наративами.

"Я хочу сказати: ми розуміємо, які наші втрати, і те, що він там написав, не відповідає дійсності від слова зовсім" , – додав секретар РНБО.

При цьому Данілов наголосив, що стан війни – час коли вирує багато емоцій, є багато чутливої інформації та висловлювань "на нервах".

Він також зазначив, що вже були випадки корекції поданих матеріалів, уточнення позиції і так далі.

За словами секретаря РНБО, головне – в жодному разі не зробити так, щоб подібні публікації шкодили нашій країні, або цими меседжами могли маніпулювати вороги України.

Що передувало: Американський журнал Time опублікував статтю щодо проблем, з якими стикається президент Володимир Зеленський під час війни, починаючи від ситуації на фронті та міжнародної підтримки, і закінчуючи боротьбою з корупцією.

Посилаючись на членів оточення президента, автор статті Саймон Шустер зазначає, що після останнього візиту до США Зеленський почувається "розлюченим".

Мовляв, на другому році війни у Зеленського вже не зберігся "звичний блиск його оптимізму, його почуття гумору, його схильність оживляти зустрічі у військовій кімнаті жартом або непристойним жартом".

"Тепер він заходить, отримує останні новини, віддає накази і виходить" , - стверджує зокрема автор з посиланням на одного з давніх членів його команди.

Автор написав, що дехто з оточення Зеленського переконаний, що президент