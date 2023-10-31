ЦНС: Росіяни "відфільтрували" понад 400 тисяч жителів Донеччини
В тимчасово окупованих районах Донецької області сотні тисяч місцевих жителів піддалися "фільтраційним заходам", які проводять російські загарбники, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Центру національного опору (ЦНС).
Інтервенти під час подібної "фільтрації" перевіряють громадян на лояльність до окупантів.
За даними ЦНС, всього з початку широкомасштабного вторгнення в Україну і станом на нині на Донеччині понад 400 тисяч жителів пройшли через такі перевірки загарбників.
"Загалом в області працює 17 фільтраційних пунктів, де людей піддають тиску й зокрема тортурам", — йдеться у публікації.
Подібні пункти діють у таких населених пунктах регіону:
- Безіменне;
- Бугас;
- Мангуш;
- Степанівка;
- Успенка;
- Володарськ;
- Дебальцеве;
- Докучаєвськ;
- Єнакієве;
- Зарічне;
- Сніжне;
- Шахтарськ;
- Маріуполь;
- Новоазовськ;
- Старобешеве;
- Донецьк.
Зазначимо, російські окупанти після повномасштабного вторгнення в Україну почали активно практикувати фільтраційні перевірки населення на тимчасово підконтрольних їм територіях.
Як повiдомлялось, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в окупованій Волновасі Донецької області "кадирівці" розстріляли родину з 9 осіб.