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ЦНС: Росіяни "відфільтрували" понад 400 тисяч жителів Донеччини

ЦНС: Росіяни "відфільтрували" понад 400 тисяч жителів Донеччини
Фото: Facebook

В тимчасово окупованих районах Донецької області сотні тисяч місцевих жителів піддалися "фільтраційним заходам", які проводять російські загарбники, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного опору (ЦНС).

Інтервенти під час подібної "фільтрації" перевіряють громадян на лояльність до окупантів.

За даними ЦНС, всього з початку широкомасштабного вторгнення в Україну і станом на нині на Донеччині понад 400 тисяч жителів пройшли через такі перевірки загарбників.

"Загалом в області працює 17 фільтраційних пунктів, де людей піддають тиску й зокрема тортурам", — йдеться у публікації.

Подібні пункти діють у таких населених пунктах регіону:

  • Безіменне;
  • Бугас;
  • Мангуш;
  • Степанівка;
  • Успенка;
  • Володарськ;
  • Дебальцеве;
  • Докучаєвськ;
  • Єнакієве;
  • Зарічне;
  • Сніжне;
  • Шахтарськ;
  • Маріуполь;
  • Новоазовськ;
  • Старобешеве;
  • Донецьк.

Зазначимо, російські окупанти після повномасштабного вторгнення в Україну почали активно практикувати фільтраційні перевірки населення на тимчасово підконтрольних їм територіях.

Як повiдомлялось, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в окупованій Волновасі Донецької області "кадирівці" розстріляли родину з 9 осіб.

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