ЦНС: Росіяни "відфільтрували" понад 400 тисяч жителів Донеччини

В тимчасово окупованих районах Донецької області сотні тисяч місцевих жителів піддалися "фільтраційним заходам", які проводять російські загарбники, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного опору (ЦНС).

Інтервенти під час подібної "фільтрації" перевіряють громадян на лояльність до окупантів.

За даними ЦНС, всього з початку широкомасштабного вторгнення в Україну і станом на нині на Донеччині понад 400 тисяч жителів пройшли через такі перевірки загарбників.

"Загалом в області працює 17 фільтраційних пунктів, де людей піддають тиску й зокрема тортурам" , — йдеться у публікації.

Подібні пункти діють у таких населених пунктах регіону:

Безіменне;

Бугас;

Мангуш;

Степанівка;

Успенка;

Володарськ;

Дебальцеве;

Докучаєвськ;

Єнакієве;

Зарічне;

Сніжне;

Шахтарськ;

Маріуполь;

Новоазовськ;

Старобешеве;

Донецьк.

Зазначимо, російські окупанти після повномасштабного вторгнення в Україну почали активно практикувати фільтраційні перевірки населення на тимчасово підконтрольних їм територіях.

Як повiдомлялось, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в окупованій Волновасі Донецької області "кадирівці" розстріляли родину з 9 осіб.