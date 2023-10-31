Кабмін затвердив членів наглядової ради "Оператора ГТС України"
Кабінет міністрів затвердив трьох незалежних членів наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України" та одного представника держави, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Незалежними членами стали:
- Девід Чарльз Девіс (Велика Британія, невиконавчий директор, голова комітету з аудиту "Петрофас Лімітед", член наглядової ради та комітету з аудиту Wienerberger AG, Австрія);
- Ян Чадам (Польща, доцент економічного факультету Університету Марії Кюрі-Склодовської, член наглядової ради Люблінській аеропорт С.А, Польща, раніше – член наглядової ради "Магістральні газопроводи України");
- Сергій Коновець (Україна, фінансовий директор Торвелл Холдинг Лімітед, раніше – член наглядової ради АТ "Укрексімбанк".
Представницею держави у наглядовій раді ОГТСУ призначили заступницю міністра енергетики Світлану Гринчук.
Формування наглядової ради ОГТС до кінця жовтня 2023 року є зобов’язанням України перед Міжнародним валютним фондом.
Нагадаємо:
У вересні Кабінет міністрів передав Міненерго частку в статутному капіталі Оператора ГТС України, якою володіли "Магістральні газопроводи України".