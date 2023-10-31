ЗМІ дізнались, коли презентують новий пакет санкцій ЄС проти РФ
Проєкт дванадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії буде оголошений державам-членам наступного тижня, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
За даними Джозвяка, пропозиція щодо 12-го раунду санкцій ЄС проти Росії "надійде наступного тижня".
"Значну частину пакета становлять заходи проти обходу санкцій, санкції щодо товарів подвійного призначення та заборона на російські діаманти", – додав він.
За даними Bloomberg, пропозиції 12-го пакета санкцій ЄС передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро.
У новому пакеті можуть бути присутні понад 100 фізичних та чотири десятки юридичних осіб. Обговорюється такою заборона працевлаштування росіян на роботу в так звані "чутливі" сектори й репатріації російських активів у ЄС.
Вміст 12-го пакета санкцій ЄС ще може змінитись перед тим, як Європейська комісія офіційно представить його державам-членам.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту ЄС минулого тижня закликав їх посилити санкційний тиск на Росію.