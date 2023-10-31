Росія вивела всі військові підрозділи з території Білорусі
У Білорусі перебувають кілька сотень російських найманців, решту окупаційних військ РФ вивела, повідомляє Ділова столиця.
Про це розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Росія вивела всі свої підрозділи з території Білорусі в рамках ротації та нових після цього не заводила", – сказав представник ДПСУ.
Він додав, що поруч із нашим кордоном переміщення особового складу чи техніки не відзначається.
"На полігонах відбуваються навчання. Ми активно стежимо за ситуацією, аналізуємо, наскільки вона може становити загрозу", – наголосив Демченко.