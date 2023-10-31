У Пентагоні уточнили можливі терміни навчання українських пілотів на F-16

Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 може тривати 5 місяців або довше, залежно від швидкості прогресу, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер у відповідь на питання кореспондента "Голосу Америки" Остапа Яриша.

За словами представника Міноборони США, навчання українських пілотів на F-16 може зайняти п'ять-дев'ять місяців.

Водночас терміни закінчення тренувань будуть залежати від індивідуальних навичок пілотів, уточнив Райдер.

NEW: The Pentagon estimates it would take five to nine months for the Ukrainian pilots to complete the F16 training in Arizona. The graduation completion will be dependent on the individual proficiency of the pilots, says @PentagonPresSec. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) October 31, 2023

Нагадаємо, минулого тижня США підтвердили початок льотних навчань українців на F-16.

Раніше мінімальним прогнозованим терміном навчання називали три місяці, або "кілька місяців".

Нагадаємо, на жовтневій зустрічі формату "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін анонсував створення кількох "коаліцій спроможностей" для Києва, зокрема з підготовки українських Військово-повітряних сил, яку очолять США, Данія й Нідерланди.