70% росіян підтримали б рішення Путіна припинити війну - опитування

70% опитаних росіян готові підтримати свого диктатора Володимира Путіна, якщо він вирішить припинити війну проти України, повідомляє Українська правда.

Про це говорить опитування російської аналітичної служби Левада-Центр.

Дослідження показало, що 70% респондентів підтримали б рішення Путіна, якби він вирішив припинити війну в Україні.

Однак якби Путін вирішив припинити війну за умови повернення окупованих територій Україні, то підтримали б його дії лише 34% росіян.

Водночас 55% опитаних громадян РФ вважають, що слід припиняти війну і починати мирні переговори, 38% виступають за продовження військових дій.

Опитування проведене 19-25 жовтня серед 1607 росіян у 137 населених пунктах РФ. Дослідження проводили вдома методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка не перевищує 3,4%.